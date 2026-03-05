Погодний сюрприз в Україні: де 5 березня всипле сніг, а де буде +14

Погода в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Погода в Україні 5 березня буде сухою для більшості областей, проте північний схід відчує подих зими. Синоптики прогнозують рвучкий вітер до 12 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода 5 березня 2026 року

В Україні погодні умови 5 березня визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, тож істотних опадів не очікується. Лише на сході країни, а вдень і на північному сході можливі невеликі опади у вигляді снігу та дощу.

Реклама

До регіонів надходитиме прохолодніше повітря з північного заходу, вітер становитиме 7 — 12 м/с. Денна температура повітря коливатиметься в межах +4…+9°. На Закарпатті та на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +14°. Найпрохолодніше буде на північному сході — там прогнозують +1…+6°.

Прогноз погоди на 5 березня за областями

Київська область (Київ): хмарно з проясненнями, вдень +4…+6°.

Чернігівська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +4…+6°.

Сумська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +3…+5°.

Харківська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +3…+5°.

Луганська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +3…+5°.

Донецька область: невеликий дощ зі снігом, вдень +5…+7°.

Полтавська область: мінлива хмарність, вдень +3…+5°.

Дніпропетровська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.

Запорізька область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.

Херсонська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.

АР Крим: мінлива хмарність, вдень +9…+11°.

Миколаївська область: мінлива хмарність, вдень +10…+12°.

Одеська область: мінлива хмарність, вдень +10…+12°.

Кіровоградська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.

Черкаська область: мінлива хмарність, вдень +5…+7°.

Вінницька область: мінлива хмарність, вдень +6…+8°.

Житомирська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.

Рівненська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.

Волинська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.

Львівська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.

Тернопільська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.

Хмельницька область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.

Івано-Франківська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.

Чернівецька область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.

Закарпатська область: мінлива хмарність, вдень +11…+13°.

До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 5 березня в Україні буде вітряно (до 15 — 20 м/с) та переважно без опадів, лише на північному сході та Полтавщині можливий дощ із мокрим снігом. Температура вдень коливатиметься від +1…+4 на північному сході до +12 на півдні та заході. У Києві очікується сильний вітер, без опадів та близько +5 градусів.