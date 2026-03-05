- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 2 хв
Погодний сюрприз в Україні: де 5 березня всипле сніг, а де буде +14
Поки південь та захід насолоджуватимуться теплом, північно-східні регіони накриють опади.
Погода в Україні 5 березня буде сухою для більшості областей, проте північний схід відчує подих зими. Синоптики прогнозують рвучкий вітер до 12 м/с.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода 5 березня 2026 року
В Україні погодні умови 5 березня визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, тож істотних опадів не очікується. Лише на сході країни, а вдень і на північному сході можливі невеликі опади у вигляді снігу та дощу.
До регіонів надходитиме прохолодніше повітря з північного заходу, вітер становитиме 7 — 12 м/с. Денна температура повітря коливатиметься в межах +4…+9°. На Закарпатті та на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +14°. Найпрохолодніше буде на північному сході — там прогнозують +1…+6°.
Прогноз погоди на 5 березня за областями
Київська область (Київ): хмарно з проясненнями, вдень +4…+6°.
Чернігівська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +4…+6°.
Сумська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +3…+5°.
Харківська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +3…+5°.
Луганська область: невеликий дощ зі снігом, вдень +3…+5°.
Донецька область: невеликий дощ зі снігом, вдень +5…+7°.
Полтавська область: мінлива хмарність, вдень +3…+5°.
Дніпропетровська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.
Запорізька область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.
Херсонська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.
АР Крим: мінлива хмарність, вдень +9…+11°.
Миколаївська область: мінлива хмарність, вдень +10…+12°.
Одеська область: мінлива хмарність, вдень +10…+12°.
Кіровоградська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.
Черкаська область: мінлива хмарність, вдень +5…+7°.
Вінницька область: мінлива хмарність, вдень +6…+8°.
Житомирська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.
Рівненська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.
Волинська область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.
Львівська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.
Тернопільська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.
Хмельницька область: мінлива хмарність, вдень +7…+9°.
Івано-Франківська область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.
Чернівецька область: мінлива хмарність, вдень +8…+10°.
Закарпатська область: мінлива хмарність, вдень +11…+13°.
До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 5 березня в Україні буде вітряно (до 15 — 20 м/с) та переважно без опадів, лише на північному сході та Полтавщині можливий дощ із мокрим снігом. Температура вдень коливатиметься від +1…+4 на північному сході до +12 на півдні та заході. У Києві очікується сильний вітер, без опадів та близько +5 градусів.