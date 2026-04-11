Погоду на Великдень змінить новий антициклон: синоптик попередив українців про заморозки до -3

На Великдень в Україні очікується холодна погода, проте весняне тепло вже не за горами.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Як розповів метеоролог, апогей холоднечі припадає на 10-11 квітня, тому вночі залишається висока ймовірність заморозків у повітрі до -3 градусів морозу.

Якою буде погода на Великдень, 12 квітня

За прогнозом синоптика, 12 квітня, на Великдень, погоду в Україні визначатиме північний антициклон «Quirin», який зумовить більше прояснень, а пориви вітру вщухнуть. Проте через безхмарну ніч ризик заморозків від 0 до -3 градусів все ще зберігатиметься, попереджає синоптик.

Вдень повітря прогріється до більш комфортних від +7 до +12 градусів тепла, хоча подекуди можливий невеликий дощ.

Коли українцям чекати на потепління

За словами Віталія Постриганя, справжнє весняне тепло почне повертатися вже з понеділка.

«Атмосфера вже перебудовується — із наступного тижня температура почне зростати, однак цей процес буде поступовим. Отже, на повернення тепла розраховуємо вже на початку Великоднього тижня», — зауважив синоптик.

Очікується, що погода стабілізується і нарешті відповідатиме кліматичній нормі для середини квітня.

