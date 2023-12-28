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"Походу навели на нас!": військовий армії РФ показав реакцію на "приліт" снаряда ЗСУ (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Походу навели на нас!": військовий армії РФ показав реакцію на "приліт" снаряда ЗСУ (відео)

Удар по будівлі, де базувалися окупанти

За майже два роки окупанти так і не зрозуміли, що в Україні на їхні голови "прилітатиме" дедалі частіше.

Так, один з солдатів ворожої армії показав реакцію на удар. Наших ворогів охопила суцільна паніка.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Російський військовий показав реакцію на "приліт" снаряду ЗСУ

Російський військовий показав реакцію на "приліт" снаряду ЗСУ

"Прилетіли снаряди, всі пацани живі. Зброя, документи – все згоріло на**й. Зараз БК вибухати почне! Походу навели на нас", – розповів солдат ворожого війська.

Тим часом ми сподіваємося, що інформація про відсутність втрат серед окупантів виявиться хибною.

Раніше йшлося про те, що ЗСУ ліквідували бійців 810-та окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ, які пересувалися на БТР-82А.

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Дата публікації
Перегляди
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