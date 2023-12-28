"Походу навели на нас!": військовий армії РФ показав реакцію на "приліт" снаряда ЗСУ (відео)

За майже два роки окупанти так і не зрозуміли, що в Україні на їхні голови "прилітатиме" дедалі частіше.
Так, один з солдатів ворожої армії показав реакцію на удар. Наших ворогів охопила суцільна паніка.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
"Прилетіли снаряди, всі пацани живі. Зброя, документи – все згоріло на**й. Зараз БК вибухати почне! Походу навели на нас", – розповів солдат ворожого війська.
Тим часом ми сподіваємося, що інформація про відсутність втрат серед окупантів виявиться хибною.
Раніше йшлося про те, що ЗСУ ліквідували бійців 810-та окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ, які пересувалися на БТР-82А.
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