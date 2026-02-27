ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
407
2 хв

Погоду в Україні формуватиме антициклон: синоптикиня дала прогноз на першу декаду березня

Тепла весна до України прийде не одразу, попереджає синоптикиня.

Олена Капнік
Проліски.

Проліски. / © Unsplash

В Україні перехід між лютим та березнем буде досить плавним. Середньомісячна температура повітря очікується від +1° до +7° — це в межах норми. Тепліше може бути на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі «Погода УНІАН».

Місячна кількість опадів очікується від 30 до 53 міліметрів. В гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму місцями 60-98 міліметрів. За словами синоптикині, це також в межах норми.

Птуха наголосила, що у першій декаді березня буде дефіцит опадів, адже в регіонах переважатиме антициклональний характер погоди. До України надходитимуть тепліші повітряні маси. Денна температура повітря буде досить комфортною, але вночі ще можливий «мінус».

«Загалом це -2°…-8° вночі, а вдень 0°…+6°. Тепліше тільки в західних областях і південній частині країни. Там вдень вже +5°…+11°, тобто такі справжні весняні температури. Ніч — усе одно невеликий мінус навіть в цих регіонах може зберігатися», — наголосила Птуха.

За словами синоптикині, у другій декаді березня вже можуть відбуватися відчутніші зміни, можуть надходити атмосферні фронти.

«У березні ще можуть бути прояви досить контрастної погоди, тому треба слідкувати за прогнозами», — сказала експертка.

Погода в березні

Зауважимо, синоптики «Укргідрометцентру» дали попередній прогноз про погоду в березні. У регіонах температура повітря та кількість опад відповідатиме нормі. У перший місяць весни ще спостерігаються ожеледі, налипання мокрого снігу, відмічаються сильні вітри та починаються грози

Щодо кліматичної характеристики березня, то абсолютний мінімум температури становить 23,7-36,1° морозу, а абсолютний максимум — 12,3- 21,9° тепла. У березні ще спостерігаються ожеледі, налипання мокрого снігу, відмічаються сильні вітри та починаються грози.

