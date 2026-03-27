Погоду в Україні змінить циклон з Балкан: синоптики попередили, де буде +18, а де очікувати дощів

Похолодання витіснить весняне тепло у низці регіонів України.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зміниться / © pexels.com

Сьогодні, 27 березня в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Продовжуватиме падати і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Балканами.

Про це повідомив «Укргдірометцентр».

Сьогодні у східних і в Сумській областях пройде невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме +13…18°С, у Карпатах буде +7…12°С.

«Попередження про сніголавинну небезпеку. 26-27 березня, у зв’язку з інтенсивною відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека — 3 рівень», — попередили синоптики.

Погода у Києві

У п’ятницю у Києві з областю мінлива хмарність. Сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. У столиці температура коливатиметься від +15°С до +17°С.

Раніше повідомлялося, що останні дні березня принесуть не лише тепло, а й тривожні прогнози щодо зміни погоди. Атлантичні циклони виганяють з України теплу погоду, відкриваючи шлях вологим та холодним масам.

