ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Погода 14 серпня: в Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати

В Україні у четвер, 14 серпня, очікується комфортна погода, без опадів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Київ

Київ / © Associated Press

В Україні у четвер, 14 серпня, очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°.

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 14 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°;

У Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли Україну накриє нова хвиля спеки.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie