- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода 14 серпня: в Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати
В Україні у четвер, 14 серпня, очікується комфортна погода, без опадів.
В Україні у четвер, 14 серпня, очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°.
Яка погода у Києві та області
У Києві та області 14 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°;
У Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли Україну накриє нова хвиля спеки.