Похолодання, дощ та навіть сніг: прогноз погоди в Україні на середу, 16 листопада

Середа, 16 листопада, в Україні буде переважно холодною, у деяких регіонах можливий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 16 листопада у західних та північних областях вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ, на півночі країни та в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів, вдень у центральних та східних областях невеликий дощ. Вночі та вранці у південній частині туман (на решті території країни місцями). Вдень у північно-східних областях подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний з переходом у північній частині та центральних областях на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12°.

У Києві 16 листопада вночі буде без істотних опадів, вдень помірний дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

Водночас за прогнозом Наталії Діденко, 16 листопада на півночі та північному сході України є ймовірність мокрого снігу. Взагалі, ще переважатиме в Україні дощ, проте при наближенні температури повітря до нижчих градусів ймовірна вже зимова фаза опадів.

Опади пройдуть 16 листопада у західних областях України, у північних, у центральній частині, на Харківщині та Одещині. А ось на Луганщині, Донеччині, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму в середу - без істотних опадів.

У Києві 16 листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько 5° тепла. Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

Надалі, за словами синоптикині, температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня побільшає "мінусів".

Раніше народний синоптик Стас Щедрін зазначав, що від середини листопада до України прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як недивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини й морози до -2-4 градусів вдень. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг. Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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