Похолодання, дощі, а місцями град та шквали: прогноз погоди в Україні на четвер, 7 липня

Похолодання, дощі, а місцями град та шквали: прогноз погоди в Україні на четвер, 7 липня

У четвер, 7 липня, до більшості регіонів України прийдуть похолодання та дощі.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7 липня у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині й Миколаївщині очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської і Миколаївської областей град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі 13-18° (на крайньому заході місцями 10-12°), вдень 22-27°, на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°, на півдні та сході країни подекуди 35°.

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7 липня у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині й Миколаївщині через грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської і Миколаївської областей град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 7 липня в Україні, крім більшості західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 7 липня вночі ітиме помірний короткочасний дощ, гроза, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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