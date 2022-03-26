Похолодання і рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на неділю, 27 березня

Похолодання і рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на неділю, 27 березня

Вночі у більшості областей очікується мороз.

У неділю, 27 березня, до України прийде похолодання з дощем та рвучким вітром.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні вночі, вдень у східних та південно-східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у південній та східній частині до 5° тепла, вдень в Україні 0-5° тепла, у південній та західній частині 4-9°, на Закарпатті та Одещині 10-13°.

У Києві 27 березня вночі також ітиме невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що у неділю в Україні похолоднішає та буде вітряно.

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