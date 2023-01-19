Похолодання охопить більшу частину України: синоптикиня поділилася прогнозом на найближчі дні

Вихідними, 21-22 січня, до України прийде похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, за її прогнозами, 20 січня в Україні ще пануватиме тепла погода, але у західній частині країні температура повітря почне вже знижуватися.

"Про якісь морози ще не йдеться, проте в західних областях вже крутиться поблизу нуля, періодично - мокрий сніг. А наступними днями похолодання охопить більшу частину України", - написала синоптикиня.

Діденко додала, що від 21 січня похолодання прийде і до Києва. "Зима повернеться з відрядження у квітень, каже - там все добре, можна сміливо планувати весну", - зазначила вона.

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Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, останній місяць цієї зими буде переважно теплим. Так, як раніше ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін, початок лютого буде морозним, проте вони не будуть дуже сильним. А от друга половина місяця очікується теплою.

Що стосується опадів, то за словами Щедріна, у першій половині останнього зимового місяця їх майже не буде, а у другій вони очікуються переважно у вигляді дощу.

Народний синоптик також говорить, що цього року в Україні весна буде дуже ранньою.

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