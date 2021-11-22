Похолодання, сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 листопада

Похолодання, сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на вівторок, 23 листопада

Вночі прогнозують до 5° морозу.

У вівторок, 23 листопада, в Україні очікується похолодання з нічними морозами та дощем і мокрим снігом вдень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні, крім північного сходу, місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві 23 листопада очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Читайте також: