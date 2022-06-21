Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди в Україні на середу, 22 червня

Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди в Україні на середу, 22 червня

У середу, 22 червня, в Україні відчутно похолоднішає, у більшості регіонів очікуються дощі та грози.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 22 червня в країні ітимуть короткочасні дощі, місцями грози, лише на Закарпатті та в Карпатах без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в західних, південних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та сході країни до 18°, вдень 22-27°, у більшості центральних, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях 16-21°, на високогір'ї Карпат вночі 4-9°, вдень 11-16°.

22 червня в західних, південних та більшості центральних областей через пориви вітру оголошено I рівень небезпечності, жовтий. 22 червня в Україні, крім більшості північних, західних, Черкаської областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 22 червня також очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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