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Похолодання та опади: прогноз погоди в Україні на четвер, 20 жовтня

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Похолодання та опади: прогноз погоди в Україні на четвер, 20 жовтня

Фото: УНІАН

До України прийшло похолодання.

У четвер, 20 жовтня, в країні суттєво знизилася температура повітря.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується невеликий, у східній частині помірний дощ, в Карпатах подекуди з мокрим снігом, лише у західній частині, Одеській та Миколаївській областях вдень буде без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 5-10°, на Закарпатті до 12°, у південній частині вдень 9-14°.

У Києві також 20 жовтня вдень дощитиме. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень у столиці становитиме 6-8°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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