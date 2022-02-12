Похолодання та опади: прогноз погоди в Україні на суботу, 12 лютого

Похолодання та опади: прогноз погоди в Україні на суботу, 12 лютого

Через ожеледицю і пориви вітру у деяких регіонах оголошено I рівень небезпечності.

У суботу, 12 лютого, до України прийде незначне похолодання з нічними морозами.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, сьогодні в країні очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах значний сніг, у південній частині, вдень і в західних областях без істотних опадів. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 5-10° тепла, в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві 12 лютого також очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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