Похолодання та опади: якою в Україні буде погода цього тижня, 12-18 грудня

Цього тижня, 12-18 грудня, до України повернеться похолодання, проте воно буде незначним.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, 12-13 грудня в країні очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вночі буде морозно, вдень у більшості областе буде "плюс", проте в Карпатах та північних областях температура буде морозною, у Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях температура протягом доби коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу.

14 грудня опади в Україні припиняться, а похолодання посилиться, особливо вночі. Так, температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу, на крайньому заході та в Карпатах 8-13° нижче нуля, вдень коливатиметься від 4° морозу до 1-3° тепла. 15-16 грудня у більшості областей Правобережжя України знову слід очікувати опади у вигляді снігу та дощу. Температура повітря вночі від 2° морозу до 1-3° тепла, вдень 0-5 тепла, у південній частині 6-11° тепла.

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Вихідними, 17-18 грудня, до України продовжить надходити вологе і тепле повітря з південного заходу. Очікується аномально тепла та дощова погода. Температура вночі опиниться в межах 0-5° тепла, вдень 6-11°, на півдні місцями до 15° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що у другій половини грудня погода буде з мінусами вночі та плюсовою вдень. Також, за його прогнозом, місяць буде багатим на опади у вигляді снігу та дощу.

Більше того, за його даними, загалом зима 2022-2023 буде теплою, лише з короткочасними періодами похолодання до 15-20° морозу. Такі морози, за словами Щедріна, очікуються у другій половині січня та на початку лютого.

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