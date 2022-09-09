Похолодання та сильні дощі: прогноз погоди в Україні на вихідні, 10-11 вересня

Вихідні, 10-11 вересня, в Україні будуть холодними та дощовими.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 вересня вночі у більшості південних, центральних областей та на Закарпатті, вдень в Україні, крім сходу, очікуються помірні, в Одеській, Миколаївській, вдень і у західних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Київській областях місцями значні дощі, окремі грози. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, у східних та північно-східних областях 3-8° тепла, вдень 11-16°, на півдні країни та Закарпатті вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У неділю, 11 вересня, в країні також ітимуть дощі. Температура вночі 7-13°, вдень 14-20° (у північних областях 12-17°), у південній частині вночі 11-17°, вдень 18-24°.

У Києві 10 вересня дощ. Вітер східний, південно-східних, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°. У неділю, 11 вересня, у столиці погода також буде дощовою. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, в Україні 10 вересня опади охоплять західні, північні, центральні області (окрім Дніпра з районами), подекуди Одещину та Миколаївщину. Дощі можуть супроводжуватися грозами, сильним вітром південно-східного напрямку. У більшості областей України, окрім східної частини, південно-східний вітер посилюватиметься до штормових значень, до 15-22 метрів за секунду. На сході України, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму в суботу - без опадів.

Температура повітря завтра суттєво знизиться на півночі та в центрі України і складатиме лише 9-13°. На решті території очікується впродовж дня 15-19°, у південній частині, у Чернівецькій області та на Закарпатті 19-23°.

У неділю потужний атмосферний фронт все ще зависатиме над Україною, прогнозує Діденко.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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