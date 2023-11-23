Похолодання в Україні: чи запровадять планові відключення світла — відповідь заступниці міністра

На сьогодні ситуація з електропостачанням в Україні є контрольованою.

У Міністерстві енергетики не планують запроваджувати графіків відключення електроенергії для побутових споживачів тільки через зниження температури в зимовий період.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра Світлана Гринчук.

Вона зауважила, що зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, однак запевнила, що така ситуація передбачалася і на сьогодні вона є контрольованою.

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“Якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, в тому числі, і через погодні умови... Ми бачимо зараз - налипання снігу, може бути вітер. Але це стандартні умови, які швидко відновлюються. Якщо в нас не буде оцих критичних моментів, то ситуація є контрольованою і ми не плануємо вводити жодних графіків відключення", - заявила Світлана Гринчук.

За її словами, теперішній аварійний ремонт 7 енергоблоків триватиме незначний період, оскільки його причини “в технологічних моментах, які швидко можна врегулювати”.

“Ми прогнозували зниження температури. З тією ситуацією, яка в нас зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів", - запевнила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припустив, що графіки відключення світла в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля.

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