Похолодання в Україні цього тижня набиратиме оберти: в Карпатах 20 вересня прогнозують мокрий сніг

Похолодання в Україні цього тижня набиратиме оберти: в Карпатах 20 вересня прогнозують мокрий сніг

Така погода триматиметься до вихідних, 25-26 вересня.

Майже по всій країні - дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг. Такий прогноз синоптиків на найближчі дні.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 вересня.

В Україні, кажуть, вже настала метеорологічна осінь - середня добова температура опустилась нижче 15°. І цього тижня похолодання набиратиме обертів. Потепління й сонце прогнозують хіба що на вихідні. В Одесі й Криму наприкінці тижня очікується +21°, у решті регіонів до +18°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Погода в Україні: майже у всіх регіонах очікуються дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг

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