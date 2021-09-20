Похолодання в Україні цього тижня набиратиме оберти: в Карпатах 20 вересня прогнозують мокрий сніг

Така погода триматиметься до вихідних, 25-26 вересня.
Майже по всій країні - дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг. Такий прогноз синоптиків на найближчі дні.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 20 вересня.
В Україні, кажуть, вже настала метеорологічна осінь - середня добова температура опустилась нижче 15°. І цього тижня похолодання набиратиме обертів. Потепління й сонце прогнозують хіба що на вихідні. В Одесі й Криму наприкінці тижня очікується +21°, у решті регіонів до +18°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.