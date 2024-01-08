Похолодання в Україні — енергетики закликали обмежити споживання електрики

В "Укренерго" заявили про стрімке збільшення споживання електроенергії на тлі похолодання.

Удень 8 січня – 13:00-14:00 – рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня – п’ятниці, 5 січня, на 13,4%.

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Причина – початок робочого тижня та значне посилення похолодання в усіх регіонах України. Крім того, в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень, попереджають у компанії.

Щоб допомогти енергосистемі працювати в складних умовах і уникнути відключень, енергетики закликають дотримуватися правил раціонального використання електроприладів упродовж дня:

вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;

не вмикати вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикати разом чайник та мікрохвильову піч;

вимкнути кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;

витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.

Нагадаємо, що в Україні у найближчі декілька днів очікується погіршення погодних умов - хуртовини, ожеледь.

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