Похолодання з нічними заморозками і дощами: прогноз погоди в Україні на середу, 18 травня

У середу, 18 травня, до України прийде похолодання з дощами.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 18 травня вночі у південній частині очікуються помірні дощі, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на решті території 4-9° тепла, на півдні країни до 12, вдень 13-18°.
18-19 травня у північних, більшості західних, центральних областей та на Харківщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 18 травня вночі буде без опадів, вдень ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 13-15°. 18-19 травня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".
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