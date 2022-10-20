Похолодання затримається в Україні ненадовго: коли повернеться тепло та скільки воно триватиме

Народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що похолодання та дощі, які наразі прийшли у більшість регіонів країни, затримаються ненадовго.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, за прогнозом синоптика, від наступного тижня до України знову повернеться тепла погода.

"Вже від наступного тижня до України знов повернеться тепла та переважно суха погода, яка затримається щонайменше до кінця жовтня. Температура повітря підвищиться до 15-19°, а на півдні вдень навіть до 21°. Потеплішають також і ночі - температурний режим вночі коливатиметься в межах 5-10°, на півночі 3-7° тепла.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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