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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Гонитва на Дністрі пішла не за планом: у ДПСУ розкрили, як українські прикордонники опинилися в Молдові

У ДПСУ пояснили незапланований перетин кордону з Молдовою українськими прикордонниками.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Андрій Демченко

Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

Українські прикордонники потрапили до Молдови через несправність човна під час переслідування чоловіка на Дністрі.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами речника, перетин державного кордону українськими військовими був незапланованим і стався виключно через несправність плавзасобу.

«Умислу у прикордонного наряду перетинати кордон не було», — наголосив Андрій Демченко.

Він уточнив, що після з’ясування обставин та зустрічі прикордонників двох країн українських військових швидко повернули додому. Натомість чоловік, який перепливав річку, залишився в Молдові — його долею опікуються місцеві правоохоронці за своїми законами.

«Фактично він залишився там. Я не можу сказати, який його процесуальний статус, які умови щодо нього застосовані прикордонною поліцією Молдови, бо сторона виконує свої норми законодавства щодо тих людей, які у незаконний спосіб перетнули кордон», — пояснив речник ДПСУ.

Скандал із прикордонниками біля Молдови — останні новини

Нагадаємо, інцидент стався 15 жовтня біля села Голошниця у Молдові. За даними молдовських ЗМІ, двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули кордон, коли наздоганяли чоловіка, який намагався переплисти Дністер. Через зламаний двигун і мілководдя човен прибило до молдовського берега.

У Молдові відкрили кримінальне провадження після інциденту за участю двох українських прикордонників, які перетнули державний кордон під час спроби затримати громадянина України.

Згодом українець, який опинився у лікарні Сорок зі струсом мозку після спроби переплисти Дністер, попросив притулку в Молдові. У ДПСУ повідомили, що прикордонників, причетних до затримання, усунули від охорони кордону.

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