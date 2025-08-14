Погоня за водієм закінчилася трофеєм: поліцейських звинуватили у крадіжці бензопили

Бензопила / © pexels.com

У Чернігівській області двом поліцейським оголосили про підозру у викраденні бензопили з автомобіля чоловіка, якого правоохоронці переслідування через скоєне порушення.

Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

Підозру у крадіжці отримали двоє поліцейських із відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління.

За даними слідства, під час своєї роботи поліцейські помітили авто, яке продовжило їхати після сигналу про зупинку. Правоохоронці почали переслідувати цю машину. Коли ж дісталися лісового масиву, то помітили, що водій залишив там своє авто відчиненим з особистими речами всередині.

«Правоохоронці, вважаючи, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, таємно викрали з салону автомобіля бензопилу марки „STIHL“, — вказано в заяві прокуратури.

Тепер поліцейським загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

