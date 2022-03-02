Похоронку прислали, могилу викопали, а тіло не віддають: у Росії мати окупанта не може поховати сина

Похоронку прислали, могилу викопали, а тіло не віддають: у Росії мати окупанта не може поховати сина

Сказали, що тіло не видадуть, поки все не закінчиться, щоб не піднімати паніку.

У селі Озерне Саратовської області на місцевому кладовищі викопали могилу. Чекають на захоронення місцевого жителя, який загинув на війні в Україні.

Про це розповідає російська "Новая газета".

Могила приготована для уродженця Озерного Максима Ханигіна. Він загинув 24 лютого, не доживши доби до свого 22 дня народження. Похоронка в Озерне прийшла наступного дня після трагедії. Матері поки що не віддають тіло сина.

"Сказали, що тіло не видадуть, поки все не закінчиться, щоб не піднімати паніку", - говорить жінка.

Вона розповідає, що відомостей про те, де він загинув немає.

"Військкомат каже, що похапцем нам скинув похоронку. Тепер начальство за це громить. Це нам пощастило, хоча яке тут везіння, що все сталося в першу добу, вони не схаменулися і відправили нам папірець", — додає бабуся Максима Наталя.

"Кінця-краю немає, ні попрощатися не можемо, ні поховати, ні на могилі поплакати!» - кричить мати.

Максим пішов до армії 22 жовтня 2021 року. Ханигін служив у Білгородській області.

Востаннє Людмила говорила із сином увечері 23 лютого. Максим розповів телефоном, що його частину привезли на навчання за два кілометри від українського кордону, спати доводиться в машинах.

"Він сказав: у нас відбирають телефони, коли можу, наберу. Я думала, що він зателефонує свого дня народження, 25 лютого. Близько 14:00 зателефонував до військкомату. Сказали: ваш син загинув під час бойових дій 24-го числа. Похоронку надіслали по ватсапу. Більше ніхто нічого не пояснює", - розповідає мати хлопця.

Ханигіни зателефонували до білгородської частини. "Мені відповіли: ми такої інформації не маємо. Командир до телефону не звуть. Трубку бере черговий штабом. Порадив нам звертатися до ФСБ", – розповідає Людмила.

Родичі звернулися до Комітету солдатських матерів, до прокуратури Саратова та Білгорода. Ніде жодної інформації здобути не вдалося.

"Ми навіть не могли припустити, що туди пошлють строковика. Він автомат двічі тримав – коли фотографувався! Кому потрібна ця (…)?! [Людмила говорить про те, що російська влада наказує називати спецоперацією. - Н. А.] За що він загинув? Якщо доведеться, я до ООН дійду, не помру, доки не дізнаюся, який дурень його туди послав. Боюся, якщо ви про нас напишете, то закриють вашу газету. Одна наша знайома написала у «Однокласниках», що Максима вбили під час спецоперації, її попередили, що вона відповість за брехню, і заблокували", - розповідає мама жінки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: