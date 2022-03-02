Поховали маму акторок Ольги та Наталії Сумських: "Під звук сирен"

Похорон відбувся 1 березня.

У Києві поховали відому українську акторку, маму легендарних артисток Ольги та Наталії Сумських – Ганну Іванівну.

Похорон відбувся 1 березня. Про це повідомила зірка "Роксолани" у своєму Facebook. Знаменитість зазначила, що прощання з рідною людиною відбулося під звук сирен.

facebook.com/osumska

"Встигли поховати нашу красуню мамочку, Ганну Іванівну… З молитвою священника і під звуки сирен… Господи, дякуємо тобі!" – написала Сумська.

У коментарях небайдужі висловили свої співчуття.

З акторами прощаються оплесками. На жаль, прихильники не змогли цього зробити. Лишається молитва і вічна світла пам'ять

Царство Небесне Ганні Іванівні. Великий сум і жаль… Мої співчуття…

Олечко, Мамі Царство Небесне! Співчуваємо!

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