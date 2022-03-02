Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Поховали маму акторок Ольги та Наталії Сумських: "Під звук сирен"

Поховали маму акторок Ольги та Наталії Сумських: "Під звук сирен"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поховали маму акторок Ольги та Наталії Сумських: "Під звук сирен"

instagram.com/olgasumska

Похорон відбувся 1 березня.

У Києві поховали відому українську акторку, маму легендарних артисток Ольги та Наталії Сумських Ганну Іванівну.

Похорон відбувся 1 березня. Про це повідомила зірка "Роксолани" у своєму Facebook. Знаменитість зазначила, що прощання з рідною людиною відбулося під звук сирен.

© facebook.com/osumska
facebook.com/osumska

"Встигли поховати нашу красуню мамочку, Ганну Іванівну… З молитвою священника і під звуки сирен… Господи, дякуємо тобі!" – написала Сумська.

У коментарях небайдужі висловили свої співчуття.

  • З акторами прощаються оплесками. На жаль, прихильники не змогли цього зробити. Лишається молитва і вічна світла пам'ять
  • Царство Небесне Ганні Іванівні. Великий сум і жаль… Мої співчуття…
  • Олечко, Мамі Царство Небесне! Співчуваємо!

Читайте також:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація