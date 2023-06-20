"Похований" пропагандою Буданов з’явився на фото з дипломатами та ще й з новою зачіскою

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов позував на свіжих фото з українськими та закордонними дипломатами, попри фейки російської пропаганди про його "загибель".

Відповідні знімки опублікувала в Мережі перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова.

Так, Буданов разом із Дапаровою мали зустріч із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

"Дискутували, обмінювалися думками, планували з послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, усі учасники зустрічі живі та здорові", – підписала фото заступниця міністра.

У коментарях під фото Інтернет-користувачі звернули увагу на нову зачіску Буданова: начальник розвідки з’явився з дуже коротко підстриженим волоссям.

Начальник ГУР Кирило Буданов з'явився на свіжих фото з новою зачіскою / Фото: Еміне Джапарова

Фейки пропаганди про "загибель" Буданова

Російські пропагандисти полюбляють вкидати в Мережу фейки про "поранення" та періодичну "загибель"Буданов. На початку червня російські пабліки почали голосити про "загибель" керівника військової розвідки внаслідок начебто ракетної атаки. Пропагандисти також нафантазували підготування "церемонії поховання"начальника ГУР в Українському домі. Представник ГУР Вадим Скібіцький посміявся з цих побрехеньок росіян, спростувавши їхні заяви про Буданова.

В середині червня пропагандисти знову почали розганяти фейки про Буданова, заявляючи, що він "поранений" і перебуває у комі в одній з німецькій клінік. При цьому російські "воєнкори" посилалися на заяви медиків німецькому журналу Stern, однак у виданні спростували публікацію такої інформації.

Згодом ще й український екснардеп-утікач від "ОПЗЖ" Ілля Кива заявив про "смерть" Буданова після "важкого поранення".

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