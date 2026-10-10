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Пограбувала дитину дорогою зі школи: у Києві затримали 43-річну жінку
У Деснянському районі одна жінка відібрала телефон у 9-річної дівчинки, яка поверталася зі школи. Правоохоронці швидко відстежили маршрут зловмисниці та затримали її.
У Києві жінка пограбувала дитину, яка йшла додому зі школи. Зловмисниці повідомили про підозру.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.
До поліції звернулася мати дитини і повідомила, що її дочка йшла зі школи додому, а по дорозі їй на зустріч йшла перехожа, яка несподівано вихопила телефон та втекла. Правоохоронці встановили, що після скоєного фігурантка поклала викрадений телефон у пакет та закопала його в землю неподалік свого місця проживання.
Поліцейські затримали 43-річну киянку, а телефон вилучили. Тепер за скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці правоохоронці за підтримки спецпризначенців затримали 45-річного чоловіка, який відібрав гаманець у перехожого.