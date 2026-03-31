Пограбував після сексу: в Одесі коханець з сайту знайомств виявився злодієм

В Одесі апеляційний суд до 7 років позбавлення волі засудив чоловіка за пограбування жінки.

Суд першої інстанції призначив зловмиснику лише два роки в’язниці, визнавши його «щире каяття». Проте прокурори довели: під час війни поблажок бути не може, а «каяття» грабіжника було лише грою на публіку.

Про це йдеться у вироку Одеського апеляційного суду.

Побачення закінчилося пограбуванням

Історія розпочалася у вересні 2023 року. Одеситка розмістила анкету на сайті інтим-послуг, на яку відгукнувся 36-річний чоловік. Він прийшов до неї додому, між ними відбувся статевий акт. Проте відразу після інтиму «кавалер» змінив тактику: він схопив жінку за шию та почав вимагати гроші та цінні речі.

Налякана жінка віддала свій Samsung A32 вартістю понад 10 тисяч гривень та навіть назвала код розблокування, аби нападник швидше пішов. Чоловік забрав телефон і втік.

Чому перший вирок був «м'яким»?

У лютому 2025 року Малиновський райсуд Одеси виніс несподівано м’який вирок — 2 роки позбавлення волі. Суддя застосував статтю 69 КК (покарання нижче нижчої межі), аргументуючи це тим, що:

Обвинувачений нібито «щиро каявся». Злочин хоч і вчинено під час війни, але умови воєнного стану (відключення світла чи сирени) грабіжник безпосередньо не використовував.

Прокуратура не погодилася з вироком та подала апеляцію. Одеський апеляційний суд 26 березня 2026 року повністю розбив аргументи першої інстанції.

Головні висновки апеляції:

Фіктивне каяття: Суд зауважив, що обвинувачений систематично ігнорував засідання, переховувався від правосуддя та перебував у розшуку. Це аж ніяк не свідчить про бажання виправитися.

Воєнний стан — це не опція: Судді наголосили, що з березня 2022 року будь-який грабіж (ст. 186 ч. 4) автоматично вважається тяжчим злочином через воєнний стан. Неважливо, чи допомагали злочинцю умови війни (темрява, відсутність поліції) — сам факт вчинення нападу в цей період передбачає від 7 до 10 років в'язниці.

Остаточний вердикт

Апеляційний суд скасував попереднє рішення та ухвалив новий вирок. Грабіжника визнано винним і призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Чоловіка взяли під варту, а час, проведений ним у СІЗО з моменту затримання у грудні 2024 року, буде зараховано до загального терміну.