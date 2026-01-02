Погрожувала і принижувала в TikTok: школярку засудили за поведінку в соцмережі

ТікТок / © Associated Press

Реклама

Школярка з Лопатинського ліцею отримала судовий вирок за свою поведінку в соцмережах. Під час прямої трансляції в TikTok вона не просто лаялася, а публічно принижувала іншу дитину та погрожувала їй фізичною розправою. Радехівський районний суд визнав це дрібним хуліганством.

Про це пише йдеться у постанові Радехівського районного суду.

Як повідомили у постанові, на суді 11-класниця свою провину визнала повністю та просила суворо не карати. Її батько додав, що вдома з донькою вже провели серйозну «профілактичну бесіду».

Реклама

Оскільки дівчина неповнолітня і не має власного заробітку, суддя вирішив не штрафувати її, а обмежитися офіційним попередженням. У дівчини ще є 10 днів, щоб оскаржити постанову, якщо вона з нею не згодна.

Нагадаємо, у Тернополі святкування Нового року в компанії молоді переросло у бійку, внаслідок якої 16-річна дівчина потрапила до лікарні з численними травмами. За даними правоохоронців, тілесні ушкодження неповнолітній завдала її 21-річна знайома.