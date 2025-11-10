Погрожували, що заберуть до армії: записи НАБУ викрили шантаж в енергетиці

Гроші, які виявили під час обшуків у Гетманцева та в "Енергоатомі"

У НАБУ поділилися новими деталями масштабної операції з викриття корупційної схеми в енергетиці. Основним напрямком злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Встановлено, що ймовірні фігуранти погрожували компаніям, які не платили «відкати», що їхніх працівників заберуть до армії.

Про це повідомляє НАБУ.

Операція «Мідас»

НАБУ завершує операцію «Мідас», яка тривала 15 місяців. Серед встановлених наразі учасників злочинної організації — колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного товариства НАЕК «Энергоатом», відомий бізнесмен та 4 фізичні особи-працівники бекофісу.

«Основним завданням злочинної організації були отримання неправомірної випади від контрагентів „Енергоатому“. Для цього керівник злочинної організації залишив осіб, яких вони називали „Рокетом“ і „Тенором“. „Рокет“ — ексзаступник керівника Фонду державного майна та помічник колишній народного депутата Деркача, який на цей час є сенатором РФ і перебуває в розшуку в одній зі справ НАБУ», — повідомили у відомстві.

Вони мають вплив на посадових осіб компанії та міністерства, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі і навіть намагатися встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору.

Розмова

Рокет — … (Тенор — НАБУ) до мене вчора прийшов, каже *** (керівник однієї з компаній-контрагентів «Енергоатому») з нами не відвертий. Я говорю: вірогідно, йди до Люди (ДзФ), розбирайся, нехай пояснить на, що це. Н, ми ж просто знесемо сертифікацію і все. І знесемо технічні умови на ці обручки.

ДзФ — Ну давай тоді я його завтра кличу і скажу: нехай розкладає всі свої стосунки з Андрієм?

Рокет — Просто розкажи йому. Дивися. Буде п****ь усієї лінійки компаній. Ви просто закінчите там же, де *** (йдеться про особу, яка контролювала групу постачальників «Енергоатому») та решта — в чорному списку. Ходитимете і розповідатимете: «Ми скоро повернемося». Це незабаром триває вже 5 років. Але за 5 років до того, як ви повернетеся, ми вам винесемо всі техумови, поскасовуємо всі сертифікати, бл**. Ви обнулитеся просто і все. Усіх ваших співробітників заберуть до армії.

Нагадаємо, стали відомі ймовірні особи фігурантів злочинної організації, яка займалася корупцією, відмиванням коштів і незаконним збагаченням в енергетиці.

Як написав нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела, «Тенор» — це Дмитро Басов, колишній співробітник генпрокуратури. Наразі скандальний експрокурор очолює підрозділ безпеки «Енергоатому». Що ж до «Рокета», то йдеться про Ігоря Миронюка — радника Германа Галущенка та вічного помічника зрадника Андрія Деркача, так званий «смотрящій» за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча.

«Карлсон»… потримаємо інтригу», — зауважив нардеп.