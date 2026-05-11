Погрожував медикам, кидався на копів: на Прикарпатті затримали озброєного дезертира

На Прикарпатті поліція застосувала зброю, щоб зупинити військового-СЗЧівця.

На Прикарпатті «гостювання» СЗЧівця закінчилося стріляниною з поліцією

На Прикарпатті поліцейські застосували зброю під час затримання військового-СЗЧівця, який погрожував медикам і кидався з ножем на правоохоронців.

Про це передає поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався у селі Середній Березів Косівського району. Поліцейські прибули на допомогу медикам, яким п’яний агресивний чоловік погрожував фізичною розправою. Він не реагував на вимоги копів та кинувся з ножем на поліцейського.

У відповідь працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши дебошира в ногу. Після цього нападника затримали. Медики надали йому допомогу та госпіталізували до лікарні.

Як виявилося, хуліган — 29-річний житель Тлумацького району, військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Також відомо, що він приїхав у гості до знайомої та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловік з ножем порізав військових ТЦК.

