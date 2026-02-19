Погрожував розправою з ножем: у Мукачеві поліція затримала ліцеїста

У Мукачеві затримали агресивного ліцеїста з саморобним ножем / © Національна поліція України

У четвер, 19 лютого, вранці в одному з ліцеїв Мукачева розгорівся конфлікт, який ледь не завершився трагедією. 17-річний учень закладу, демонструючи агресивну поведінку, погрожував іншим ліцеїстам предметом, схожим на ніж.

Про це повідомили у Поліції Закарпатської області.

У поліції повідомили, що сигнал про небезпеку надійшов на спецлінію «102» від керівництва навчального закладу. Адміністрація ліцею викликала поліцію через учня, який лякав інших саморобним ножем. Правоохоронці оперативно приїхали та затримали хлопця прямо на території закладу. Окрім ножа, у підлітка перевірили телефон.

«Під час перевірки гаджета неповнолітнього поліцейські виявили повідомлення з погрозами фізичної розправи та інший контент, що може свідчити про небезпечні наміри юнака», — зазначили у пресслужбі поліції.

За інформацією поліції, наразі 17-річного учня доставлено до районного управління поліції для надання свідчень. До розслідування інциденту залучили фахівців кіберполіції та представників соціальних служб. Вони мають встановити мотиви підлітка та перевірити його можливі зв’язки з онлайн-спільнотами, що пропагують насильство.

Правоохоронці продовжують опитувати свідків та вчителів ліцею. Подальша доля юнака вирішуватиметься з огляду на результати експертиз та заходи безпеки для навчального закладу.

