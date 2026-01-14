Погрози політикам і суддям: у Раді пропонують жорсткі строки ув’язнення

Верховна Рада

Реклама

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14372, яким пропонують посилити кримінальну відповідальність за публічні погрози та заклики до насильства щодо державних і громадських діячів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Автори законопроєкту — нардепи Антон Яценко, Михайло Крячко та Микола Тищенко.

Реклама

Що відомо про законопроєкт

Документ передбачає зміни до статті 346 Кримінального кодексу України. Його автори зазначають, що чинне законодавство карає лише за безпосередні погрози або застосування сили, тоді як публічні заклики до розправи — зокрема в Інтернеті — фактично залишаються безкарними.

Згідно з проєктом закону, відповідальність пропонують встановити за погрози вбивством, завданням шкоди здоров’ю, насильством, викраденням, незаконним позбавленням волі, а також знищенням чи пошкодженням майна. Йдеться про погрози, висловлені будь-яким способом — усно, письмово, через месенджери, соцмережі, демонстрацію фото, відео чи зброї.

Такі дії щодо вищих посадових осіб, керівників органів влади, суддів, правоохоронців, політиків та їхніх близьких родичів пропонують карати позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Окремо законопроєкт передбачає покарання за публічні заклики або підбурювання до насильства, а також поширення, коментування чи схвалення відповідного контенту в Інтернеті. За це може загрожувати від шести до десяти років ув’язнення.

Реклама

Більш суворе покарання пропонують і за реальні насильницькі дії. За завдання тілесних ушкоджень — від семи до десяти років, а за тяжкі тілесні ушкодження — до 15 років позбавлення волі.

Найжорсткіші санкції передбачені за злочини, вчинені під час воєнного стану, повторно, групою осіб, із застосуванням зброї чи вибухівки, з мотивів політичної ненависті або з використанням Інтернету для масового поширення погроз. У таких випадках можливе покарання від 10 до 15 років або навіть довічне ув’язнення.

У пояснювальній записці автори звертають увагу на зростання кількості закликів до насильства проти посадовців у соцмережах. Особливе занепокоєння, за їхніми словами, викликає ситуація в умовах воєнного стану, коли в обігу перебуває велика кількість нелегальної зброї.

За оцінками експертів, нині в Україні може бути від 4 до 5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, значна частина якої не перебуває на офіційному обліку. У таких умовах навіть словесні погрози можуть швидко перерости у реальні злочини.

Реклама

Автори законопроєкту наголошують, що його мета — посилити захист державних і громадських діячів та їхніх родин, а також привести українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів.

Раніше Верховна Рада ухвалила подовження воєнного стану до 4 травня 2026 року.

Так, в Україні воєнний стан подовжили ще на 90 днів.

Крім того, Рада ухвалила подовження загальної мобілізації на ідентичний термін.