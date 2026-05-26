Погрози РФ ударити по іноземних об’єктах у Києві: експерт розкрив справжню мету Кремля

Військовий експерт Іван Тимочко / © Пресцентр ЛНУ ім. Івана Франка

Реклама

Російська Федерація посилює ракетний шантаж і погрожує завдати ударів по об’єктах іноземних держав на території України. Проте ці заяви мають виключно пропагандистську мету та покликані створити ілюзію тотального контролю.

Про це в етері «Київ 24» заявив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, посольства, консульства та інші закордонні адміністративні структури в Києві жодним чином не пов’язані з військовими об’єктами чи українським виробництвом зброї. Росія свідомо вдається до погроз дипломатам, аби роздмухати паніку в інформаційному просторі.

Реклама

«Росія намагатиметься створювати ілюзію можливості ударів на великі відстані та залякувати міжнародну спільноту. Водночас це не скасовує того факту, що українцям потрібно обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги», — наголосив Іван Тимочко.

Франція евакуюватися не збирається

Істеричний тон російського МЗС, яке закликало іноземців та дипломатів виїхати з української столиці, не знайшов підтримки серед західних союзників.

На черговий залякувальний випад Москви вже відреагували в Парижі. Речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо, коментуючи нові загрози з боку РФ, чітко дав зрозуміти, що дипломати залишаються на місцях.

«Про евакуацію посольства з Києва не може бути й мови», — безапеляційно резюмував представник французького дипломатичного відомства.

Реклама

Раніше ми писали про те, що Росія погрожує розпочати систематичні удари по Києву. Таким чином глава Кремля Володимир Путін намагається продемонструвати уявну «силу» та компенсувати ганьбу, яку він пережив на 9 травня.

Новини партнерів