Погрози зброєю і спецпризначенці: НАБУ заявило про силове перешкоджання обшуку з боку СБУ

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Високопосадовець Служби безпеки погрожує детективам НАБУ застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає проведенню обшуку. На місце також прибули спецпризначенці СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ зранку 4 листопада.

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За даними бюро, детективи проводять слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Однак один із високопосадовців СБУ не допускає їх до місця обшуку та погрожує застосувати зброю.

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«Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів НАБУ», — йдеться у повідомленні.

Хто саме з посадовців СБУ причетний і в межах якої справи проводять обшук, у бюро поки не уточнюють. Подробиці пообіцяли оприлюднити згодом.

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