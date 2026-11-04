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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Погрози зброєю і спецпризначенці: НАБУ заявило про силове перешкоджання обшуку з боку СБУ

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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НАБУ.

НАБУ / © НАБУ

Високопосадовець Служби безпеки погрожує детективам НАБУ застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає проведенню обшуку. На місце також прибули спецпризначенці СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ зранку 4 листопада.

За даними бюро, детективи проводять слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Однак один із високопосадовців СБУ не допускає їх до місця обшуку та погрожує застосувати зброю.

«Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів НАБУ», — йдеться у повідомленні.

Хто саме з посадовців СБУ причетний і в межах якої справи проводять обшук, у бюро поки не уточнюють. Подробиці пообіцяли оприлюднити згодом.

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