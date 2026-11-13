Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України зберігається обмеження швидкості Starshield до 161 км/год, яке унеможливлює застосування перехоплювачів проти реактивних «Шахедів».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

За словами глави держави, міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповіли йому про результати комунікації з американською стороною щодо швидкості Starshield.

Реклама

«На жаль, вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості для наших сил на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину), яке унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти реактивних „шахедів“. Чітких пояснень досі немає», — зазначив Зеленський.

Президент доручив Міністерству закордонних справ та міністру оборони активізувати контакти з Державним департаментом США, Пентагоном і компанією SpaceX для роз’яснень та виправлення ситуації.

Що кажуть в Міноборони

Як повідомили ТСН.ua джерела в Міністерстві оборони України, станом на 13 листопада фахівці відомства та Збройних сил фіксують обмеження швидкості на рівні 161 км/год над усією тимчасово окупованою російськими військами територією України.

Водночас на підконтрольній Україні території таких обмежень не зафіксовано.

Реклама

За інформацією джерел, Міністерство оборони вже веде комунікацію з представниками SpaceX, щоб з’ясувати причини обмежень та виправити ситуацію.

Крім того, українське оборонне відомство звертається до Міністерства війни США по додаткові роз’яснення.

Що відомо про обмеження Starshield в Україні

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні проблеми в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, обмеження спрацьовують, коли швидкість руху перевищує 161 км/год.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік розповів, що обмеження запроваджували поступово. Якщо першого дня через них зривалися 10% місій українських безпілотників, то другого — вже 50%. Згодом цей показник сягнув 100%.

Реклама

Як писало видання Axios, українська влада звернулася до Пентагону та компанії SpaceX по пояснення щодо обмежень, які перешкоджають використанню супутникової системи для перехоплення російських дронів. Водночас у SpaceX заперечили, що вносили зміни до роботи Starshield.

На ситуацію відреагувала двопартійна група підтримки України в Конгресі США. Від імені 105 її членів американські законодавці закликали адміністрацію Дональда Трампа та SpaceX негайно відновити повноцінний доступ України до системи. Вони також вимагали пояснити причини обмежень.

Своєю чергою, конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що проблеми зі Starshield послаблюють можливості України протидіяти російським атакам. Він закликав Конгрес провести розслідування та встановити, хто саме ухвалив рішення про обмеження роботи системи.

«Незалежно від того, чи це рішення виконавчої влади, чи пана Маска, воно призводить до загибелі більшої кількості українців. Такі дії допомагають воєнному злочинцеві Путіну. Конгрес має здійснити масштабний нагляд і встановити, хто несе відповідальність. Ставати на бік тирана — це не по-американськи», — написав Бейкон.

Новини партнерів