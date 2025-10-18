ТСН у соціальних мережах

1016
2 хв

Покаяння у смартфоні: священник з Тернопільщини створив мобільний застосунок для сповіді

Священник самостійно розробляв застосунок «Моя Сповідь» упродовж пʼяти місяців, і зараз додаток вже можна завантажити з PlayMarket.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Священник Андрій Новосад

Священник Андрій Новосад / Фото із фейсбук-сторінки Андрія Новосада

Священник з Тернопільщини Андрій Новосад розробив мобільний застосунок «Моя Сповідь» для Android, де можна дізнатися все про сповідь, підготовку до таїнства покаяння та навіть занотовувати свої гріхи.

«Духовна Велич Львова» пише, що 27-річний священник Андрій Новосад служить у селі Лози, Тернопільської єпархії ПЦУ.

Священник самостійно розробляв застосунок «Моя Сповідь» упродовж пʼяти місяців, і зараз застосунок вже можна завантажити з PlayMarket. Наразі застосунок працює лише для Android, проте, за словами Андрія Новосада, у майбутньому він планує розробити версію і для iOS.

Священник каже, що у сучасному світі важливо мати все під рукою: «Завжди, коли я готуюся до Святої Сповіді і Божественної Літургії, то вичитую дуже багато молитовних текстів. Вони не зібрані в одному місці, тому доводиться брати багато книжок — молитовник, Служебник, Типікон тощо».

Митрополит Нестор Писик, який керує Тернопільською єпархією ПЦУ, зазначив, що застосунок «Моя Сповідь» йому подобається, і в процесі розробки Андрій Новосад дослухався до його думки: «Спочатку він зробив пробний варіант, прийшов до мене, каже: отаке я хочу створити. Показав усе. Я дав кілька порад, що можна покращити, і благословив. І ось він вже випустив додаток повноцінно — офіційно».

«Кілька людей мені написали, що їм дуже сподобалося — зокрема можливість робити нотатки, де можна записувати свої гріхи, щоб краще підготуватися до Сповіді. Тому вже є люди, які реально спробували, як воно працює — їм сподобалося», — наголосив владика.

