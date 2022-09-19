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Покарані ЗСУ: підрозділ РФ, який чинив звірства на Київщині, втратив в Україні 90% особового складу

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Покарані ЗСУ: підрозділ РФ, який чинив звірства на Київщині, втратив в Україні 90% особового складу

Буча

Бригада РФ, яка коїла звірства в Бучі та Ворзелі, покарана ЗСУ.

Сили оборони вивели з ладу понад 90% особового складу підрозділу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"64-та окрема мотострілкова бригада Східного військового округу, яка була помічена і є цьому документальне підтвердження, яка коїла безчинства і військові злочини стосовно мирного населення в районах Бучі, Ворзеля і Ірпеня, яка була укомплектована за рахунок контрактників - місцевих жителів з Далекого Сходу втратила понад 90% особового складу - вбитими, пораненими, дезертирами та звільненими в результаті відмови брати участь у бойових діях. Більша частина бригади була вбита чи поранена. Техніка бригади зараз передана підрозділам прикордонслужби ФСБ РФ. ФСБ взяла техніку цієї бригади під контроль, щоб вояки її не кинули і вона не дісталася в якості трофеїв ЗСУ, а військову частину - 64 мотострілкову бригаду, готують до розформування", - розповів Жданов.

Він зауважив, що зазвичай так вчиняють з військовими частинами, які вкрили себе ганьбою.

"На мій погляд розформування сталося не через втрати - мені здається Генштаб замітає сліди. Річ у тім, що ця бригада наслідила не тільки  в Бучі, а й на Харківському напрямку.  Цю бригаду кидали на найбільш спекотні ділянки, де вони зазнавали колосальних втрат. Тож таким чином Генштаб РФ вирішив замісти сліди злодіянь підрозділу", - вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, що у Козачій Лопані на Харківщині виявили катівню окупантів. 

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