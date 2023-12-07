Покарання за неявку до ТЦК: в Україні посилять відповідальність, зокрема кримінальну

Депутати можуть запровадити зміни до Кримінального кодексу і Кодексу про адмінправопорушення.

У новому законопроєкті про зміни до мобілізації можуть посилити покарання за неявку до ТЦК – збільшити термін арешту, штрафи, заочно притягати до відповідальності.

Про це повідомляється у статті "BBC News Україна".

За інформацією видання, такі "мобілізаційні" зміни планується запровадити до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення.

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"Заплановані "мобілізаційні" зміни в Кримінальний кодекс і Кодекс адмінпорушень, зокрема збільшення терміну арешту для порушників, штрафів, а також введення можливості заочно притягати їх до відповідальності", – вказано у матеріалі.

Зміни до мобілізації – що відомо про законопроєкт

Нагадаємо, народні депутати України готують законопроєкт про зміни щодо проведення мобілізації. У ньому можуть прописати нові норми вручення повісток, зміни щодо відстрочки та інше. Наприклад, серед пропонованих змін – вручення повісток по імейл.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові правила мобілізації: що й коли може змінитися?

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