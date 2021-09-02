Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Показ мод із труни: ритуальна агенція з Дніпра підірвала Мережу демонстрацією одягу для поховання (фото)

Показ мод із труни: ритуальна агенція з Дніпра підірвала Мережу демонстрацією одягу для поховання (фото)

Моделі у похоронному одязі позували просто у труні.

У Дніпрі одне із ритуальних агентств представило колекцію одягу для поховання. Моделі демонстрували його лежачи у труні.

Про це повідомляє Х* Днепр.

"Смерть моді не завадить. У Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста. Там вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти в труну", - йдеться в повідомленні.

©

На світлинах моделі демонструють колекцію одягу із заплющеними очима, розмістившись у білій труні. Деякі тримають у руках квіти.

©

Користувачі Мережі дещо збентежилися таким модним показом:

  • Зі смертю не варто жартувати.
  • Коли людина помре, їй буде все одно, як вона виглядатиме у труні.
  • Оце креатив.
  • Де чоловіча колекція?
  • Ось що значить останній писк моди.
  • В труні я бачив такий одяг.
  • Найкраща реклама, яку я бачив.
©

Нагадаємо, що центром Львова пронесли оголену дівчину в труні. Організаторами перформансу виявилась місцева галерея, яка захотіла привернути до себе увагу. 

Наступна публікація