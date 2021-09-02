Показ мод із труни: ритуальна агенція з Дніпра підірвала Мережу демонстрацією одягу для поховання (фото)

Моделі у похоронному одязі позували просто у труні.
У Дніпрі одне із ритуальних агентств представило колекцію одягу для поховання. Моделі демонстрували його лежачи у труні.
Про це повідомляє Х* Днепр.
"Смерть моді не завадить. У Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста. Там вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти в труну", - йдеться в повідомленні.
На світлинах моделі демонструють колекцію одягу із заплющеними очима, розмістившись у білій труні. Деякі тримають у руках квіти.
Користувачі Мережі дещо збентежилися таким модним показом:
- Зі смертю не варто жартувати.
- Коли людина помре, їй буде все одно, як вона виглядатиме у труні.
- Оце креатив.
- Де чоловіча колекція?
- Ось що значить останній писк моди.
- В труні я бачив такий одяг.
- Найкраща реклама, яку я бачив.
Нагадаємо, що центром Львова пронесли оголену дівчину в труні. Організаторами перформансу виявилась місцева галерея, яка захотіла привернути до себе увагу.