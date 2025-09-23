Показала школяру статеві органи: на Рівненщині покарали жінку

Жінку засудили через поширення інтимних фото / © unsplash.com

Реклама

У Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка надсилала 15-річному школяру свої інтимні фото та відео.

Про це йдеться у вироку Сарненського районного суду Рівненської області.

Згідно з матеріалами суду, обвинувачена, використовуючи месенджер Telegram, вчиняла розпусні дії та надсилала мультимедійні файли порнографічного змісту потерпілому, який не досяг шістнадцятирічного віку.

Реклама

В суді обвинувачена повністю визнала свою провину, щиро розкаялась у скоєному та активно сприяла розкриттю злочину. Суд врахував ці обставини, а також те, що обвинувачена є особою з інвалідністю, яка вимушено переселилася з Донецької області.

На підставі зібраних доказів та визнання провини, суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 156 та ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України. Їй призначили покарання у вигляді двох років обмеження волі, але звільнили від його відбування, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Також обвинувачена повинна відшкодувати витрати на проведення експертизи.

Нагадаємо, в Одесі суд забрав у жінки "іграшки для дорослих" та оштрафував її на 17 000 грн.