Показав карту з "російським" Кримом: державний канал "Дом" отримав попередження від Нацради

Показав карту з "російським" Кримом: державний канал "Дом" отримав попередження від Нацради

До телеканалу застосовано санкцію "оголошення попередження" за поширення необ’єктивної інформації.

Український телеканал "Дом" отримав попередження від Нацради з питань телебачення і радіомовлення за те, що показав в ефірі карту Росії з окупованим Кримом.

Про це інформує пресслужба Нацради.

До телеканалу застосовано санкцію "оголошення попередження" за поширення необ’єктивної інформації. У Нацраді наголосили, що зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню незаконної анексії.

Йдеться про інцидент, який стався 5 липня. Карту показали у передачі "Русский дневник".

Фото: карта з "російським" Кримом на каналі "Дом" / Телеканал ДОМ

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За словами заступника директора з питань планування ефіру телеканалу Віри Єльчік, телеканал перепросив аудиторію, а керівництво провело службову перевірку. Інцидент був кваліфікований як службова недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників.

Водночас у Нацраді зауважили, що програма "Русский дневник" транслювалася на телеканалі "Дом" у повторі. Тому у працівників телерадіоорганізації була можливість перевірити об’єктивність поширеної інформації та усунути недостовірні факти.

"На жаль, компанія вчасно не вжила необхідних заходів і допустила повторну трансляцію запису програми із правопорушенням, яке, врешті, й призвело до поширення в національному ефірі необ’єктивної інформації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 липня в ефірі українського телеканалу "Дом", який фінансується з бюджету і здійснює мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, з'явилася мапа РФ з окупованим Кримом. Керівництво каналу повідомило, що розслідує інцидент.

В офіційному зверненні телевізійники публічно звернулися до СБУ для допомоги в проведенні внутрішнього розслідування цієї ситуації.

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