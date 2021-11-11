Показав середній палець Зеленському: нардепу Леросу вручили підозру за хуліганство у стінах Ради

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Позафракційному народному депутату Гео Леросу, який під час виступу в Раді показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, повідомлено про підозру за "хуліганство у стінах парламенту".

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Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

"11 листопада 2021 року за дорученням виконувача обов'язків Генерального прокурора вручено письмове повідомлення про підозру народному депутату України за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави та показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення.

У ДБР зауважили, що в цих діях депутата "чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи".

"Депутат при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена уряду", - додали в Бюро.

Так, депутат підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 68 тис. грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В ефірі ТСН.12:00 повідомили, що Лерос розказав, шо зранку 11 листопада біля будинку представники ДБР вручили йому підозру. Він її взяв і підписав, а завтра піде на допит. Також має бути і слідчий експеримент, однак, який саме, нардеп не повідомив. Зокрема, він сказав, що вважає усе, що наразі з ним відбувається політичним тиском і переслідуванням.

"Це абсолютний тиск, це початок диктаторського режиму Зеленського, як у Білорусі та як у Російській Федерації", - так Лерос ТСН прокоментував вручення йому підозри.

Нагадаємо, 4 листопада в парламенті Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест. Зеленський не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою. Мікрофон відключили, і Лерос не міг продовжувати виступ, тоді він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Гео Леросу вранці вручили підозру – пряме включення

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