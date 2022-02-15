"Покажемо ворогу, що на цій землі його не чекають": Мінінфраструктури анонсувало третій сезон "Великого будівництва"

"Покажемо ворогу, що на цій землі його не чекають": Мінінфраструктури анонсувало третій сезон "Великого будівництва"

Зокрема, йдеться про 5 500 км державних доріг.

Уже за декілька тижнів стартує третій масштабний сезон розбудови України в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Детальніше про плани на рік повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це 5 500 км державних доріг, 300 штучних споруд, 750 км залізничних колій, 1500 нових вантажних вагонів, нові злітно-посадкові смуги, модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску, розбудова перших пілотних 6-ти Національних природних парків, старт оновлення 6 Дніпровських судноплавних шлюзів, масштабні будівельні роботи в українських портах тощо", – розповів він та наголосив, що дійсно Незалежна Україна – це країна з розвиненою сучасною інфраструктурою.

Голова міністерства підкреслив, що наразі, як ніколи, важливо вірити у спроможність держави оперативно реагувати на потенційні загрози та не відступати від поставлених планів, незважаючи на зовнішні обставини.

Окремо Кубраков нагадав, що міністерство продовжує активну роботу над забезпеченням стабільності роботи усіх критичних сфер інфраструктури.

"Українське небо відкрите, порти у Чорному морі працюють у штатному режимі — продовжуємо забезпечувати стабільну роботу інфраструктурної галузі", – наголосив він.

За його словами, команда відомства працює "4/7 та постійно на зв’язку з міжнародними партнерами та українським бізнесом. Напередодні відбулася важлива зустріч з послами G7, що засвідчила потужну підтримку України. Результати цієї зустрічі буде видно вже найближчим часом.

"Мій меседж усім українцям — зараз, як ніколи, важливо викладатися на повну, кожен на своєму місці. Лише так ми покажемо ворогу, що на цій землі його не чекають", – підсумував Кубраков.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про план за "0"" рік реалізувати 715 об’єктів у "4 областях України.