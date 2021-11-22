Показувала середній палець на тлі могил: на Волині дівчина влаштувала фотосесію на кладовищі

Показувала середній палець на тлі могил: на Волині дівчина влаштувала фотосесію на кладовищі

Така поведінка дівчини обурила місцевих жителів.

У Володимирі-Волинському дівчина влаштувала на кладовищі фотосесію. Вона розмістилася між могилами і показувала жест "fuck".

Про це повідомляють у соцмережі.

"Користувачі спільноти звертаються з проханням розмістити фото, на яких мешканка Володимир-Волинської громади вчиняє наругу над могилою родичів, знайомих, наругу над померлими", - йдеться в дописі.

Місцева жителька сфотографувалася посеред ночі серед могил, показавши в камеру середній палець. Результати своєї "творчості" вона розмістила у себе в інстаграм.

"Я не вб'ю тебе, тому що з тобою дуже весело", - підписала дівчина світлину.

Користувачі Мережі обурилися її вчинком і вимагають покарати її, а також її батьків за наругу над могилами.

Нагадаємо, що у Полтавській області суд покарав батьків трьох 7-класниць, які влаштували оголену фотосесію на місцевому кладовищі. За таку поведінку своїх дітей вони отримали попередження.