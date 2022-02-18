Показував дітям статевий орган: у Чернівецькій області пенсіонера-збоченця взяли під варту

Показував дітям статевий орган: у Чернівецькій області пенсіонера-збоченця взяли під варту

Чоловіка підозрюють у розбещенні підлітків.

На Вижниччині 62-річного чоловіка підозрюють у тому, що він показував двом неповнолітнім дівчатам статевий орган. Його затримали та обрали запобіжний захід.

Про це повідомили на сайті обласної прокуратури Чернівецької області.

Також читайте У Харкові чоловік систематично розбещував дітей: суд виніс вирок

За даними слідства, чоловік посеред вулиці в одному із сіл Вижницького району демонстрував дівчаткам статевий орган. Його затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіка утримують під вартою з можливістю внести застави 62 тисячі гривень. Йому вручили підозру. Санкція статті, за якою затримали чоловіка, передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років ув'язнення.

Педагога, що розбещував дітей та знімав це на відео, затримали у Дніпрі

Нагадаємо, у Чернівецькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який розбещував малолітню дитину. Чоловік вривався до спальні дівчинки, показував їй свій статевий орган та торкався до дитини.

Читайте також: