Показував дітям статевий орган: у Чернівецькій області пенсіонера-збоченця взяли під варту 

Чоловіка підозрюють у розбещенні підлітків.
На Вижниччині 62-річного чоловіка підозрюють у тому, що він показував двом неповнолітнім дівчатам статевий орган. Його затримали та обрали запобіжний захід.
Про це повідомили на сайті обласної прокуратури Чернівецької області.
За даними слідства, чоловік посеред вулиці в одному із сіл Вижницького району демонстрував дівчаткам статевий орган. Його затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України.
Чоловіка утримують під вартою з можливістю внести застави 62 тисячі гривень. Йому вручили підозру. Санкція статті, за якою затримали чоловіка, передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, у Чернівецькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який розбещував малолітню дитину. Чоловік вривався до спальні дівчинки, показував їй свій статевий орган та торкався до дитини.
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