Показував геніталії 2-річній дитині і чіплявся: у Херсонській області 50-річний чоловік розбещував маля

Показував геніталії 2-річній дитині і чіплявся: у Херсонській області 50-річний чоловік розбещував маля

За скоєне зловмиснику загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

50-річного мешканеця Каховського району Херсонської області підозрюють у розбещенні 2-річної дитини. Чоловіку вже оголосили про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, чоловік, використовуючи довіру дитини, неодноразово вчиняв відносно неї фізичне розбещення, яке полягало у демоструванні геніталій, а також дотиках сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні його під вартою.

Якщо вину чоловіка доведуть, то за скоєне йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, на Волині засудили 38-річного чоловіка за розбещення дітей. Зловмисник показував порно неповнолітньому хлопчику і схиляв його до сексу.

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