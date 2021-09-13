Показував порно і схиляв до сексу: на Волині засудили 38-річного чоловіка за розбещення дітей

Показував порно і схиляв до сексу: на Волині засудили 38-річного чоловіка за розбещення дітей

Суд об'єднав два вироки, тож чоловік потрапить за ґрати на 5 років і 2 місяці.

38-річного уродженця Луцька засудили за те, що показував порно неповнолітньому хлопцю. Чоловік запросив потерпілого до себе в гості, запропонував випити алкоголь, після чого ввімкнув на телевізорі відео зі сценами сексу.

Також читайте Показав хлопчику порно і зґвалтував: у Хмельницькій області засудили педофіла

Як йдеться у вироку Нововолинського міського суду, випадок стався у жовтні 2020 року. За скоєне чоловіка покарали позбавлення волі на два роки. У вчиненому чоловік розкаявся і просив суворо не карати, посилаючись на те, що дитинство він провів у державних інтернатах, а у 2014 році отримав інвалідність 3-ї групи.

Крім того в реєстрі судових рішень за грудень 2020 року є ще один вирок, який стосується цього ж інциденту. В документах зазначено, що неповнолітнього чоловік запросив до себе в гості з пропозицією випити алкоголь, згодом він намагався схилити його до вчинення сексуальних дій.

За скоєне тоді Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним у порушенні одразу декількох статей: розбещення осіб, які не досягли 16 років; насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене відносно неповнолітнього; втягнення неповнолітніх у пияцтво. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Днями чоловіка визнали винним у розповсюдження порнографії серед неповнолітніхі і покарали ув'язненням на 2 років, але суд вирішив об’єднати два вироки, через що чоловік потрапить за ґрати на 5 років і 2 місяці.

Про зловмисника також відомо, що у 2015 році його судили за статтею "крадіжка", за що він отримав 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, схожий випадок стався у Хмельницькій області. Там засудили до 10 років позбавлення волі чоловіка, який часто запрошував до себе в гості неповнолітнього хлопчика, і під час демонстрації порно він його зґвалтував.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання