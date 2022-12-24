Показував рушницю: в Одеській області хлопець застрелив 22-річну дівчину

Поліцейські вилучили з місця скоєння злочину зброю і направили на експертизу.
Поліцейські розслідують обставини смерті 22-річної жительки Роздільнянського району. У дівчину з мисливської рушниці вітчима вистрілив 26-річний односелець. Молодика затримали.
Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.
Подія сталася 24 грудня о другій годині ночі за місцем мешкання молодого чоловіка. Він сам зателефонував до поліції і повідомив про те, що через власну необережність застрелив знайому.
"Прибувши за вказаною адресою заявника, поліцейськими попередньо встановлено, що він запросив дівчину до себе в гості, а після вживання слабоалкогольних напоїв почав показувати мисливську рушницю і здійснив постріл, внаслідок якого гостя отримала вогнепальне поранення в голову, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці встановили, шо рушниця зареєстрована на вітчима затриманого, який наразі перебуває за кордоном. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Раніше стало відомо, що в Одеській області батько забив до смерті сина палицею.
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