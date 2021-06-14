Показував статеві органи і змушував зніматись в порно: на Волині чоловік розбещував малолітніх дівчаток

Своїх жертв зловмисник вишукував в соцмережах.

Житель Рівненської області розбещував малолітніх дівчаток зі своєї області, а також з Волинської. Дітей він знаходив в соціальних мережах, листувався з ними, а згодом вимагав, щоб вони знялися у порно.

Про це повідомила поліція Волинської області.

"Під час листування фігурант здійснював інтелектуальне розбещення малолітніх осіб, спонукав та вимагав створення порнографічного контенту за їх участю. Зловмисник шантажував неповнолітніх, окрім цього, він надсилав фото своїх статевих органів та відеозаписи порнографічного характеру, завантажені з Мережі", - розповіли правоохоронці.

Працівники кіберполіції провели два обшуки вдома і на роботі зловмисника і у його мобільному телефоні виявили листування з 10 неповнолітніми дівчатами.

Через це чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Волині 13-річна дівчинка народила дитину від свого 63-річного вітчима-ґвалтівника.

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